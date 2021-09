Scontro auto-scooter in via Partenope muore un 20enne di Marano

Un giovane di Marano, S.A., è morto ieri sera in un incidente avvenuto in via Partenope, a Napoli. Il ragazzo era a bordo di uno scooter e, da quanto si apprende, si sarebbe scontrato con un'autovettura.

Il 20 enne era ancora viva quando è stato trasportato in ospedale, ma si è spento poco dopo per le conseguenze delle ferite riportate. S.A. era molto noto nella popolosa frazione periferica di San Rocco, a Marano, dove la sua famiglia gestisce una pizzeria. A bordo dello scooter c'era anche un altro ragazzo, che è attualmente ricoverato in ospedale.