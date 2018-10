Martedì 2 Ottobre 2018, 16:03

CICCIANO - Scontro frontale tra due autovetture a Cicciano. Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando è avvenuto un pauroso incidente in via Tavernanova, la strada che collega Cicciano al territorio di Nola. La causa del sinistro potrebbe essere quella del manto stradale reso viscido dalla copiosa pioggia caduta in quel momento sulla ex città della pasta. Coinvolte nell’incidente sei persone, tra cui un gruppo di giovani studenti provenienti da Acerra e che stava andando a scuola. Le due auto sono praticamente distrutte: in cinque sono stati ricoverati tra gli ospedali Cardarelli di Napoli e il Santa Maria la Pietà di Nola: serie le condizioni di uno dei feriti. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale di Cicciano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.