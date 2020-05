Napoli: scontro moto-auto a piazza Mercato, ragazzo di 20 anni in prognosi riservata

Un 20enne napoletano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare, dopo lo scontro con un'auto. L' incidente è avvenuto la notte tra venerdì e sabato, quando il giovane che era passeggero a bordo di un motociclo guidato da un amico, è stato sbalzato dal mezzo in seguito all'impatto violento con una Fiat Panda.



Nello scontro, in piazza Santa Maria la Scala, vicino a piazza Mercato, il motociclista al posto di guida ha riportato lievi lesioni in vari punti del corpo mentre sono rimasti illesi sia il 20enne conducente dell'auto che i passeggeri che erano con lui.



Le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro sono al vaglio della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, comandata da Antonio Muriano che, durante i sopralluoghi, ha rilevato il coinvolgimento anche di un'auto in sosta contro la quale è finita la corsa del motociclo. Tutti i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA