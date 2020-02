Giugliano. Scontro frontale tra auto, in fin di vita una 27enne. È quanto successo intorno alle 21 in via Madonna del Pantano a Varcaturo. Lo scontro tra una Fiat Seicento e una Audi Q2 è stato violentissimo. La ragazza, D. D. residente a Giugliano è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, mentre in conducente dell'Audi ha riportato delle escoriazioni ed è stato trasportato in ospedale accertamenti. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Giugliano che stanno effettuando i rilievi per fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA