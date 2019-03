Venerdì 22 Marzo 2019, 18:53

Scontro tra auto e moto, imprenditore 49enne in coma. Era in sella alla sua moto quando in via Petraro, tra i comuni di Santa Maria la Carità e Castellammare, il mezzo ha impattato contro un'auto che proveniva dal senso opposto. E' in pericolo di vita l'imprenditore di 49 anni molto noto tra i giovani perchè titolare di un locale nel centro città. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, sul posto l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi all'uomo trasportato poi d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo dove si trova tutt'ora in prognosi riservata. Il 49enne sarebbe in coma e per ora lotta tra la vita e la morte. Sulla dinamica dell'incidente, ancora poco chiara, stanno indaganfo i carabinieri della compagnia di Castellammare agli ordini del tenente Andrea Riccio.