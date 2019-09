Napoli, scontro frontale tra scooter e auto: muore giovane centauro

Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale per un centauro a Pianura. Lo scontro tra la vittima che era a bordo di uno scooter ed un'auto è avvenuto intorno alle 13 su via Domenico Padula dove i veicoli stavano percorrendo sensi opposti di marcia.Il giovane è deceduto a causa dei gravissimi traumi riportati nell'impatto ma la dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione e sono ancora in corso, sul posto, i rilievi della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano.Per il momento anche le generalità della vittima sono in corso di accertamento e il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale per effettuare gli esami tossicologici di protocollo in questi casi.