Scontro treni Metrò a Napoli, l'Anm: il servizio resta limitato alla tratta Colli Aminei-Dante

Sarà limitato anche domani alla tratta Colli Aminei-Dante il servizio ferroviario sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Sono proseguite per l'intera giornata di oggi le verifiche sul tratto di linea di Piscinola dove ieri è avvenuto l'incidente ferroviario che ha interessato tre treni. Anm (Azienda napoletana mobilità) ha collaborato allo svolgimento delle verifiche dal cui esito dipende la riattivazione del servizio.

Oggi la circolazione si è svolta sulla tratta Colli Aminei-Dante, dopo una intensa notte di lavoro di Anm per liberare i binari a Piscinola, operazione necessaria per far passare i treni in deposito e metterli in esercizio. Il personale di Anm ha lavorato fino alle 4 della notte per liberare i binari, avvalendosi anche di una gru esterna, portata nella notte per rimettere correttamente sui binari i treni. L'operazione si è svolta anche con l'aiuto della polizia municipale che ha regolato il traffico nell'area vista la presenza della gru.



Intanto Anm ha riattivato un altro treno che era in manutenzione programmata e quindi ha ora a disposizione sette treni per la Linea 1. I vertici dell'Anm, che sono stati sui binari per tutta la notte insieme al personale dell'azienda , hanno con un comunicato interno ringraziato i lavoratori per l'impegno profuso nel far ripartire la metropolitana il giorno dopo l'incidente.



