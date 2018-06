Scooter, 7 su 10 sono senza polizza: record di evasione in provincia di Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Giugno 2018, 09:53

L’Rc auto grazie alle scatole nere inizia a mordere meno i portafogli dei napoletani, ma per la Rc moto la situazione è ancora fuori controllo, con listini intorno a 1.200 euro, più che doppie rispetto alla media nazionale. E il caro tariffe fa il paio con il gravissimo fenomeno degli scooter non assicurati: addirittura sette su dieci risultano privi di copertura assicurativa, con punte di otto su dieci nei comuni di Acerra, Afragola e Giugliano.A produrre l’ultimo report è il sito Facile.it specializzato nella comparazione dei prezzi. In base a un campione di oltre 40.000 preventivi raccolti tramite il sito dal primo aprile al 31 maggio, ha calcolato il prezzo medio per assicurare uno scooter di cilindrata 50cc, pari a 613 euro. In Campania però la cifra è doppia: 1.260 euro. Se invece si considera l’insieme dei motocicli, quindi considerando anche le cilindrate maggiori, i prezzi medi scendono a 519 euro in Italia e 1.134 in Campania, con un picco ad Afragola di 1.319 euro.