Scooter abbandonati a Napoli, petizione da via Caravaggio

«Via Michelangelo da Caravaggio sembra essere stata scelta per l'abbandono di scooter e ciclomotori». Lo scrive in una petizione al Comune di Napoli un gruppo di residenti.

«Da settimane, davanti alla sede dell'Istituto tecnico Porzio - prosegue il testo - è stato collocato uno scooter privo di targa, forse rubato. Un secondo scooter è stato abbandonato, poco più avanti, in curva, sul bordo del marciapiede».

I residenti chiedono al Comune la rimozione degli scooter e vigilanza della polizia municipale «per evitare che via Caravaggio, già penalizzata dal disservizio permanente dell' Asia, diventi il nuovo deposito dei motocicli abbandonati» .