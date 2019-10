Spacciatore nascondeva panetti di hashish sotto la sella dello scooter: arrestato nel Napoletano

LEGGI ANCHE

Arrestato dai carabinieri a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) A.S., 39 anni, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.I militari hanno monitorato per diversi giorni l’inconsueto via-vai di persone dall’abitazione dell’uomo: ingressi della durata di pochi minuti che hanno lasciato sospettare l’esistenza di un'attività di spaccio.È scattata quindi la perquisizione, con l’ausilio del nucleo cinofili, a casa del 39enne, che ha portato a rinvenire e sequestrare un panetto da 60 grammi di, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane. il panetto era nascosto in un vano tra il sottosella e motore di unabbandonato nelle vicinanze dell’abitazione, verosimilmente un deposito da cui A.S. prelevava le dosi da vendere.