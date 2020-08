Casalnuovo. Scooter in fiamme a Casalnuovo, illeso il conducente che ha abbandonato il mezzo mettendosi a riparo. Sul posto i carabinieri della locale tenenza e i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. L'episodio questa mattina sul centralissimo corso Umberto I. Il giovane stava viaggiando in direzione Napoli quando durante una manovra il mezzo ha perso benzina dal serbatoio, che era sprovvisto di tappo ermetico, e finendo sul motore ha innescato l'incendio. Pochi istanti dopo lo scooter è andato completamente distrutto. Attimi di terrore tra i presenti e per il ragazzo alla guida del mezzo che fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. © RIPRODUZIONE RISERVATA