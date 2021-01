Scooter rubato in via dei Mille: arrestati due ladri a Napoli

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno notato in via dei Mille un uomo che armeggiava su un ciclomotore parcheggiato e un altro che lo attendeva su uno scooter.

I poliziotti li hanno bloccati accertando che avevano forzato il bloccasterzo di sicurezza del veicolo parcheggiato e li hanno trovati in possesso di una centralina per l’accensione.

Vincenzo Cardaropoli e Antonio Panico, napoletani di 47 e 30 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, lo scooter in uso ai malviventi è stato confiscato perché sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo.

