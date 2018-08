Scoperta e sequestrata piantagione di canapa indiana nel Napoletano

Mercoledì 22 Agosto 2018, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I finanzieri del comando provinciale Napoli hanno sequestrato una piantagione di canapa indiana allestita in un terreno agricolo alla periferia del comune di Villaricca.In particolare, a seguito di un'autonoma attività info-investigativa, i militari del gruppo di Pozzuoli hanno scoperto 37 piante, forti e rigogliose oltre il metro di altezza, abilmente occultate e coltivate in una piccola zona all'interno di un vasto appezzamento di terreno. Colto in flagranza, il responsabile, un italiano di 33 anni, ha tentato di giustificarsi sostenendo che le piante fossero del tipo «canapa light», ma le analisi di laboratorio, effettuate poco dopo, hanno consentito di accertare che la percentuale di principio attivo contenuta negli arbusti di canapa era il doppio del limite consentito dalla legge.Al termine dell'operazione, le fiamme gialle hanno sequestrato le 37 piante e 169.888 semi della varietà «tisza», mentre il responsabile è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione di sostanze stupefacenti.