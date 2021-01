Scoperti ad allenarsi in palestra nonostante i divieti: 400 euro di multa nel Napoletano

«Ci dobbiamo allenare». Così hanno risposto quattro uomini ai carabinieri di Giugliano che li hanno scoperti in palestra. In spregio a tutte le norme anti-covid i palestrati avevano infatti deciso di recarsi nei locali di via S.Nullo e utilizzare gli attrezzi indisturbati. I militari dell'arma li hanno però sanzionati insieme al titolare. Ben 400 euro a testa di multa e chiusura provvisoria della palestra. Durante i controlli dei militari della Compagnia di Giigliano lungo la fascia costiera sono stati denunciati 2 migranti trovati in possesso di 3 motocicli di provenienza illecita, ovvero due furti e una rapina.

Da giorni i carabinieri stanno controllando anche i campi Rom di Giugliano, dove hanno sequestrato 25 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa. Altri due residenti del campo della zona Asi sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio. Sono stati infatti scoperti a bordo di un furgone con numero di telaio modificato all’interno del quale sono stati trovati 4 catalizzatori di auto di dubbia provenienza.

