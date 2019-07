Napoli, scoperto «compro oro» abusivo con bracciali Cartier falsi

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 12:06

I finanzieri del I Gruppo Napoli hanno scoperto un'attività commerciale dedita al «compro oro» abusiva e sequestrato tutti i preziosi trovati all'interno del locale, custoditi senza un esplicito riferimento alla tracciabilità del bene. Analizzando le attività commerciali impegnate nel comparto d'interesse ed ubicate nella zona Est del capoluogo campano, i finanzieri hanno constatato che la gioielleria era adibita anche a compro oro e svolgeva l'attività commerciale di acquisto di metalli ed articoli preziosi usati, in maniera totalmente abusiva in quanto sprovvista dell'iscrizione al Registro dei compro oro presso l'organismo degli agenti e mediatori.Sequestrati numerosi gioielli, una decina di solitari, collane in oro, orecchini, bracciali, monili vari, nonché argenteria e merce presumibilmente pronta per la fusione e per la successiva monetizzazione. Sono stati anche ritrovati e sequestrati due bracciali marchiati «Cartier» contraffatti, con le relative custodie. I due responsabili, rispettivamente un dipendente ed il titolare dell'illecita attività, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente per esercizio abusivo dell'attività di compro oro e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.