Scoperto falso dentista nel Napoletano: operava senza laurea in un appartamento

Venerdì 29 Giugno 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha mai conseguito la laurea. Ciò nonostante, esercitava in un appartamento attrezzato come un vero e proprio studio la professione di dentista. Per questo motivo i finanzieri hanno posto i sigilli all'attività e denunciato l'uomo. È accaduto a Torre Annunziata dove gli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto che un odontotecnico di 55 anni aveva allestito, in un appartamento, uno studio medico dentistico dove riceveva gli ignari pazienti.Il responsabile, oltre ad essere privo di titoli abilitativi all'esercizio della professione, era tra l'altro anche un evasore totale. Al termine dell'attività ispettiva, le fiamme gialle hanno sottoposto a sequestro il locale, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dal falso odontoiatra, che è stato denunciato alla Procura per esercizio abusivo della professione medica e per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. Sono in corso ulteriori accertamenti tributari per ricostruirel'ammontare dei redditi sottratti al fisco.