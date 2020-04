Gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giovanni Ansaldo una persona scendere da un’auto ed entrare all’interno di un garage. I poliziotti hanno fermato l'uomo e hanno sequestrato il manufatto risultato abusivo poiché privo di qualsiasi autorizzazione

A.D.B., 59enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per aver violato la normativa sull’edilizia e per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente poiché revocata e per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19. © RIPRODUZIONE RISERVATA