Scoperto il supermarket della droga al Vasto: in cella pusher africano

Venerdì 7 Settembre 2018, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 15:27

Di qualsiasi cosa ci fosse bisogno lui l’aveva: marijuana, eroina, cocaina, hashish, persino del Rivotril, un farmaco che, associato all'alcol, produce effetti ritenuti molti simili a quelli dell'eroina.Gli agenti del commissariato di polizia Vicaria Mercato, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato il giovane extracomunitario, 21 anni, proveniente dal Gambia, mentre stava vendendo della marijuana a un’acquirente in cambio di cinque euro.I poliziotti hanno prontamente bloccato i due.L’acquirente, un algerino 56enne, è stato trovato in possesso della marijuana che è stata sottoposta a sequestro, mentre lui è stato segnalato.Lo spacciatore, sotto il cappellino indossato, aveva due stecche di hascisc, quattro dosi di cocaina, due di eroina, due bustine di marijuana, 117compresse di Rivotril e 25euro nella tasca dei pantaloni. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.Il 21enne è stato arrestato per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.