Napoli, scoppia condotta dell'acqua davanti al Policlinico Federico II: strada chiusa e traffico in tilt

Scoppia una condotta dell’acqua in via De Amicis, nei pressi dell’ingresso sud del Policlinico Federico II di Napoli. Traffico paralizzato stamani e decine di ambulanze bloccate nella morsa delle auto. L’Abc e i vigili del fuoco, intervenuti con le loro squadre di tecnici, hanno chiuso la condotta e cautelativamente interrotto il traffico veicolare sulla strada allagata, un collegamento cruciale verso e da via Toscanella e il Frullone.

A risentire del contraccolpo tutto il traffico veicolare della zona collinare della città che dai Colli Amninei, Cardarelli, Rione Alto si estende verso Via Leonardo Bianchi e la rete stradale prospiciante il Monaldi rimaste per ora totalmente paralizzate con decine di autoambilanze rimaste intrappolate nel traffico. Grandissime le difficoltà da superare per raggiungere il pronto soccorso del Cardarelli, del Cto e del Cotugno. Per non parlare della piccola via Gaetano Salvatore diventata l’unica valvola di sfogo e alternativa per raggiungere dalla zona nord il policlinico e il Monaldi.

Grandi disagi anche per l'utenza degli ospedali collinari e per il personale che, allo smonto del pomeriggio, hanno dovuto rassegnarsi a dover impiegare ore per tornare a casa o a lasciare l'auto nei parcheggi per raggiungere a piedi la metropolitana collinare. Dopo uno stop iniziale durato alcune ore la fornitura idrica al Policlinico è stata ripristinata. Dalle 15,30 sono all’opera gli operai dell'Abc per ripristinare la condotta idrica. Secondo stime e sopralluoghi dei tecnici della società idrica e dell'amministrazione comunale solo se tutto andrà per il meglio solo in serata il traffico potrà essere ripristinato almeno su un senso di marcia do via De Amicis.