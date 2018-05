Lunedì 28 Maggio 2018, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 21:15

Due boati, una fumata bianca e delle scintille che provengono dal sottosuolo. I passanti scappano senza capire cosa stesse accadendo, nessun ferito ma decine di persone impaurite per il forte rumore preferiscono allontanarsi subito dall’area. Succede tutto poco prima delle 20 a Castellammare di Stabia sul Viale Europa. A dieci minuti uno dall'altro, le due esplosioni hanno mandato in black out la palazzina al civico 139 rimasta senza corrente elettrica. Ma ad essere transennato e chiuso al traffico è tutto lo svincolo che porta a Gragnano, verso il centro città e verso l'autostrada.L'arteria cittadina molto frequentata a quell'ora è stata isolata grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, vigili urbani e polizia. I pompieri sono scesi nei garage dell'edificio adiacente allo scoppio per provare a raggiungere il tombino elettrico saltato. Il boato, forse dovuto ad un corto circuito e al grande caldo di oggi, ha causato anche l'abbassamento del manto stradale. Nessun ferito, ma solo molta paura per chi si trovava sul posto. I negozi, che non hanno subito il back out elettrico, hanno chiuso prima dell'orario previso per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area in attesa dell'arrivo dei tecnici Enel per riparare il guasto elettrico.