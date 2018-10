Scorie killer, affare da 20 milioni da Napoli Nord al Vesuviano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 11:00

Ancora troppi rifiuti abbandonati illegalmente nella Terra dei fuochi: oggi arriva il ministro Sergio Costa per tracciare un bilancio delle attività svolte finora dalla task force creata nel 2014 e verificare l'attuazione della circolare che il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha inviato a luglio alle prefetture. Dopo l'estate dei roghi dal governo è arrivato un input preciso: trasformare i luoghi di stoccaggio in siti sensibili per incrementarne la sorveglianza ed evitare che si eliminino con le fiamme i materiali provenienti dalla differenziata che non si riesce a riciclare.Basta guardare le cifre raccolte dalla polizia metropolitana comandata da Lucia Rea per rendersene conto. Secondo le stime del comando, che tengono conto solo delle operazioni svolte dalle forze della Città Metropolitana, in quest'anno le aziende della Terra dei fuochi hanno risparmiato più di 20 milioni di euro evitando di smaltire legalmente gli scarti di lavorazione e abbandonandoli soprattutto lungo i bordi delle strade ad alta percorrenza, Strada degli Americani e Asse Mediano prima di tutte.