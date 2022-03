Scritte oscene sulle statue sacre, l'ira di don Patriciello: «Vigliacchi»

Ignoti hanno imbrattato nella notte con scritte oscene due statue sacre ad Aversa e Villa Literno, nel Casertano. Ad Aversa è stata presa di mira la Madonna di via Costantinopoli e sembra che alcune telecamere abbiano ripreso un gruppo di adolescenti. A Villa Literno, invece, è stata imbrattata con scritte offensive di natura sessuale la statua di Gesù Cristo posta all'esterno del cimitero. «Un gesto vergognoso» l'ha definito il sindaco Valerio Di Fraia, che ha fatto cancellare le scritte. Sui due episodi è intervenuto il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello. «I vigliacchi - ha scritto su Facebook - fanno sempre così. Si muovono di notte. Al buio. Colpiscono. E si nascondono. Hanno paura della luce. Offendono. Minacciano. Insozzano. Ecco come si presentava il Cristo a Villa Literno domenica mattina. Forse non sanno questi "coraggiosi" di avere offeso solo se stessi e la loro dignità di essere umani. Buona domenica. Padre Maurizio Patriciello».

