Scudetto Napoli 2023, la festa e la lunga attesa: tutte le ultime notizie in diretta

Possibile match scudetto oggi per il Napoli: gli azzurri devono sperare che nella partita delle 12.30 la Lazio non vinca in casa dell'Inter, per poi scendere in campo alle 15 allo stadio Maradona e battere la Salernitana.

In programma oggi anche Cremonese-Verona, Sassuolo-Empoli, Fiorentina-Sampdoria e Bologna-Juventus. Roma-Milan 1-1 e Torino-Atalanta 1-2 ieri.