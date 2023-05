Scudetto Napoli 2023, le ultime notizie in diretta

Lo scudetto del Napoli può attendere. La Lazio batte 2-0 il Sassuolo all'Olimpico e rinvia ancora la festa dei tifosi partenopei. Ora alla squadra di Spalletti serve fare almeno un punto questa sera in casa dell'Udinese. Sarà dunque un'altra notte di attesa per Napoli, e per le migliaia di tifosi attesi al Maradona per seguire dai maxischermi la partita del Friuli. Ci saranno altri match point (nella peggiore delle ipotesi, basterebbe anche che la Lazio sabato non vincesse in casa del Milan), ma quel «ce lo gustiamo chiano chiano...» di Spalletti comincia a comprimere la festa.