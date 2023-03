Febbre scudetto a Napoli, botti illegali per la festa: arriva il petardo “Cobra Osimhen”

I “fuochisti” napoletani sono pronti a sbizzarrirsi in vista di una festa Scudetto ormai annunciata. E sul mare magnum del web, c’è chi cerca di anticipare i tempi vendendo petardi illegali.

Nelle ultime settimane si segnalano infatti diversi annunci online di vendita del “Cobra Osimhen”, un petardo a miccia da 45 grammi di polvere flash.

Pare siano diverse le fabbriche pirotecniche in provincia di Napoli pronte a produrre il micidiale mortaretto che riprende il nome del bomber azzurro. Al momento si segnalano due versioni: una con il tubo di cartone color azzurro con la scritta del nome del calciatore in bianco; ed un’altra versione con il tubo nero e la scritta rossa. Ma siamo ancora ai primi modelli. La febbre da Scudetto apre le porte quindi anche alla vendita di fuochi d’artificio non a norma che dovrà sicuramente essere monitorata dalle autorità competenti.