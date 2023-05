Scudetto al Napoli, nasce la «bandiera sospesa»: anche chi non può comprarla deve festeggiare

Una bandiera a disposizione di chi vuole festeggiare che, pur non potendola acquistare, deve poter vivere l’emozione azzurra, sventolando la bandiera. L’iniziativa prende spunto chiaramente dall’usanza del «caffè sospeso» a Napoli, che veniva pagato e lasciato a chi volesse poter bere il caffè non avendone la possibilità.

Non c’è un luogo definito dove poter trovare la bandiera, ma di sicuro qualcuno la troverà.

Sulla bandiera appesa al muro, un cartello con sopra scritto: «Fratello napoletano, qui troverai una bandiera gratis per festeggiare uniti nella gioia azzurra». Un’idea geniale , quasi ad indicare che caffè e fede calcistica siano due beni necessari di cui nessuno deve privarsi.

«Un atto di solidarietà, - scrive un utente social - unione e appartenenza così profonda che difficilmente si può riscontrare in un altro popolo, perché a Napoli, nessuno debba mai sentirsi così povero o solo da "non potere"... Non ci capirete mai», scrive Giacomo Carmen in un post sulla pagina Sudexit di facebook.