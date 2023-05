A poco più 100 ore dalle festa scudetto - si terrà domenica al Maradona dopo Napoli-Sampdoria - iniziano a delinearsi concretamente sia l'organizzazione da un punto di vista amministrativo, che per il profilo dello spettacolo che sta in capo al patron Aurelio De Laurentiis. Al Maradona stanno montando maxi schermi e anche il palco dove si esibiranno cantanti e artisti e tutto andrà in onda a partire dalle 21 su Rai2. Palco sul quale saliranno anche gli azzurri e da dove presumibilmente l'allenatore Luciano Spalletti saluterà la città e la squadra visto che l'anno prossimo non allenerà il Napoli. Per Spalletti il Consiglio comunale ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria. Una cerimonia che si terrà però a bocce ferme probabilmente dopo l'estate. «Mi sembra un fatto giusto e naturale visto quanto Spalletti ha dato al Napoli e a Napoli» il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

Intanto va segnalato che sta montando l'insoddisfazione per la mancata sfilata del bus scoperto per le vie della città con i calciatori a bordo. Sarebbe stato il momento - visto che tutto si concentra al Maradona e dal vivo solo in 60mila potranno godere della festa - per salutare i calciatori. A Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha sollecitato il sindaco su questo argomento. Ovvero la mancata sfilata del bus scoperto e una festa sostanzialmente con poca partecipazione dal vivo. La stragrande maggioranza dei napoletani potrà godersi solo in televisione o sui maxi schermi che il Comune installerà a Piazza Plebiscito, sono quelli di Gigi D'Alessio, a piazza Mercato e a piazza Ciro Esposito a Scampìa. «Sarà una grande festa e la televisione è un grande veicolo che trasmetterà in tutte le case del mondo quanto accadrà nella nostra città - racconta Manfredi - io sto lavorando per installare i maxi schermi e fare in modo che la festa si possa vedere in strada in comunità e non solo dal divano di casa». Insomma Manfredi avrebbe preferito una festa più partecipata ma dal vivo: «Non è una decisione mia io l'ho fortemente caldeggiata. L'idea originaria era di avere più palchi dal vivo con calciatori e artisti». Quanto al bus scoperto Manfredi chiarisce: «Mi hanno detto che anche dal Viminale hanno manifestato perplessità sulla gestione perché ci sarebbero state in strada centinaia di migliaia di persone». A questo punto nella diretta è intervenuto anche lo scrittore Maurizio de Giovanni che gli ha fatto notare come a Napoli c'è stata una festa con mezzo milione di persone in strada senza nessun incidente. «Le decisioni non le prendo io - dice Manfredi - io posso solo proporre e l'ho fatto. La festa dopo Napoli-Fiorentina è stata bellissima e dico che i miei concittadini mi hanno reso molto orgoglioso, abbiamo dimostrato di saper festeggiare con civiltà e meglio degli altri».

Dunque a Napoli ci saranno tre maxi schermi in tre piazze e ben 16 comuni dell'area Metropolitana hanno chiesto di averne almeno uno a disposizione per festeggiare in strada lo scudetto del Napoli. Il Comune su Napoli ha stanziato 450mila euro per le strutture. La Città metropolitana 350mila per 16 comuni in totale fanno 800mila euro. La Regione ha confermato dal canto suo la cifra di un milione per supportare la manifestazione» che la Ssc Napoli «vorrà organizzare per celebrare la grande vittoria sportiva conseguita, la cui trasmissione televisiva costituirà un'importante iniziativa di valorizzazione del territorio e di tutta la comunità campana».