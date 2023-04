Lo scudetto, le comunioni e i battesimi. Dal “sacro” calcistico a quello vero e proprio, l’attesa per la festa tricolore mette in crisi il mondo delle cerimonie, il cui business è particolarmente attivo nelle domeniche di primavera. Lo scudetto potrebbe arrivare oggi, ma potrebbe anche essere rimandato in caso di vittoria della Lazio – provocando al contempo uno slittamento dei divieti. Aspettando le sentenze del campo, che arriveranno nel pomeriggio di oggi (la prima poco dopo le 14, col risultato di Inter-Lazio, la seconda dopo Napoli-Salernitana), l’aumento delle spese per i festeggiamenti degli eventi religiosi è già una realtà: «I costi sono lievitati per i trasporti» e per i noleggi che «sono durati un giorno in più».

A spiegarlo è Cira Lombardo, famosa wedding-planner e influencer Instagram. Non solo. Si registra un «calo del 30% degli invitati alle cerimonie» e sono piovute, per oggi, disdette di pranzi turistici. Altro dato: l’ordinanza comunale prevede, sì, una deroga per gli invitati a comunioni e battesimi, ma la «certificazione è affidata alle singole chiese». Insomma, è quasi tutto nelle mani dei parroci.

Caccia al permesso per gli invitati e parrocchie prese d’assalto dalle richieste di certificazione. Ma a parte le impasse burocratiche, la gioia per la festa del tricolore atteso da 33 anni pesa sulle casse e sull’organizzazione di tutte le feste che non riguardino la squadra di Spalletti.

«Gli allestimenti e i ritiri merce sono stati anticipati ai giorni scorsi - argomenta la Lombardo - a causa del blocco della circolazione. Di conseguenza, i costi sono lievitati, in particolare sui trasporti e sulle consegne. Chi aveva qualcosa da noleggiare, in sostanza, ha dovuto noleggiare per un giorno in più. I parroci hanno un ruolo complesso: sono loro, secondo l’ordinanza, a dover fornire una certificazione per gli ospiti. La problematica dei parcheggi, inoltre, non è stata del tutto risolta». Tutto in divenire: questa domenica è un’avventura anche per gli eventi programmati.

«Ogni gioia porta un po’ di dolore - commenta Michele Giugliano, titolare di Mimì alla Ferrovia e socio di Villa D’Angelo Santa Caterina - E così è anche per lo scudetto, di cui saremo ovviamente molto lieti. In tanti, però, hanno diminuito il numero degli invitati. In pratica, solo i parenti stretti presenzieranno alle cerimonie di oggi, battesimi e comunioni in testa. Parliamo di oltre 30% in meno degli invitati a Villa D’Angelo. Dove erano previste 60 persone, insomma, si arriva a stento a 40. Inoltre, per tanti c’è il timore di spostarsi in auto, visti gli eventuali disordini. In ogni caso, forza Napoli».

Festa o slittamento del blocco stradale? Bisognerà aspettare le 14 per saperlo. Ma le disdette sono arrivate. «Se la Lazio vince, l’ordinanza viene congelata - sottolinea Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania - Le disdette sono fioccate nei ristoranti: sono arrivate molte cancellazioni di gruppi turistici, una trentina di pranzi collettivi di visitatori non interessati al calcio». Buone le prospettive, invece, per i ristoranti in zona lungomare che trasmetteranno i match.



«La giornata è stata organizzata bene - dice Antonino Della Notte, presidente Aicast, titolare di Antonio&Antonio e socio di Villa Posillipo - nell’ordinanza sono state definite delle deroghe per chi dovrà partecipare a eventi religiosi. Lo slittamento di 2 ore dell’entrata in vigore del blocco ha contribuito a migliorare l’organizzazione del lavoro. A Villa Posillipo oggi avremo 3 comunioni e un battesimo». Sulla stessa linea il commento di Giorgia Aversano, amministratore e titolare di Villa del Vecchio Pozzo a Posillipo.

«L’impostazione della disposizione ha tenuto conto delle esigenze delle aziende - spiega - Per il personale non sono arrivate deroghe, ma per gli ospiti sì. C’è una certificazione fatta dai parroci, che dichiarano la necessità degli spostamenti per gli invitati». Non è arrivata invece la deroga per gli spostamenti dei dipendenti di bar e ristoranti (attiva per chi lavora in aziende pubbliche o indispensabili). In caso di vittoria dello scudetto, insomma, i maggiori strappi alla regola del blocco del traffico potrebbero arrivare intorno alla mezzanotte, quando camerieri e barman si imbarcheranno sulla via del ritorno a casa. Una deroga, in questo caso, non avrebbe potuto tener conto dei tanti che, purtroppo, lavorano a nero.