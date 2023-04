Girare Napoli con gli occhi di un bambino. Perdersi nell’azzurro delle bandiere che si mescola con i colori del cielo. Farsi rapire da emozioni provate tanti anni fa e che erano sopite, mai dimenticate pronte ad esplodere nuovamente per trasmetterle a chi quelle gioie non le ha mai vissute… ancora. Scarpe da ginnastica ai piedi e da Posillipo una lunga passeggiata fino al centro di Napoli incontrando amici, tifosi, semplici passanti con una sciarpa al collo.

Il Napoli tricampione di Franco Porzio, olimpionico di pallanuoto, protagonista dell’epopea del circolo rossoverde, sarà questo, mano nella mano con chi non ha vissuto quello scudetto ma lo ha conosciuto negli occhi del campione: «Ho tre figli: Chiara 28 anni, Pasquale 14, Rossella 13. Sono tutti appassionati, Pasquale ha la mia stessa malattia. Perché di malattia si tratta. È stato a Manchester, a Madrid, in giro per l’Europa con la sciarpa del Napoli. Era tifoso di Messi».

Era?

«Lo è ancora, ma quando mi chiede di Messi io gli mostro i video di Maradona e lui cade nell’imbarazzo. Sono i miei occhi che brillano a trasmettergli quella passione e a convincerlo che più di Diego non c’è nessuno».

In questo scudetto quanto Maradona c’è?

«Io credo che nella vita la riconoscenza non esista. Ma vedendo quello che accade al suo murale con persone che arrivano da tutto il mondo per rendergli omaggio capisco che per lui la riconoscenza esiste. Per Diego si possono fare tanti musei ma mai come quello che c’è a Napoli. Quanto ci ha dato glielo si sta restituendo».

Il 10 maggio 1987 dove era?

«Vi posso dire dove non ero. In Nazionale. Non ho risposto a una chiamata del Settebello perché dovevo essere al San Paolo. Gli anni d’oro del Napoli di Maradona coincisero con gli anni d’oro del Posillipo. Amici, ancora oggi, con Cannavaro, Ferrara, Carnevale, Giordano, Careca. Noi andavamo allo stadio e loro venivano in piscina».

E oggi?

«Un po’ più complicato perché molti giocatori vivono a Castelvolturno. Solo Osimhen abita vicino casa mia. Dal balcone osservo la sua auto che parcheggia. Qualche volta l’ho incontrato. Ci sono tanti tifosi che lo omaggiano, praticamente tutti i giorni».

Per un atleta cosa rappresenta Napoli?

«Tutto. Anche i giocatori della primavera firmano autografi. Certo, questo limita un po’ la loro privacy ma sfido qualsiasi calciatore a rinunciare all’accoglienza, all’amore, all’affetto che Napoli può offrire. Guardate i grandi che sono andati via. Nessuno riesce a rendere come rendeva a Napoli».

Con questo scudetto ripartirà la narrazione nazionale del riscatto sociale?

«Ma quale riscatto sociale. Questo è lo scudetto della programmazione sportiva, economica, aziendale. E si inserisce in un periodo di grande riscatto della città che vive un periodo molto florido a livello di turismo, iniziative e sport. La speranza è che si possa fare leva su questo successo e che serva da traino per tutta la città. Napoli sta vivendo un rinascimento importante, arrivano turisti da ogni parte del mondo. Saremo il centro del mondo per diversi giorni e dovremo offrire il meglio di noi stessi e della città. Siamo contenti, senza fare polemiche, godiamoci questa situazione e non ci interessa il resto. Abbiamo sofferto in silenzio per tanti anni e ora viviamo il tutto con l’entusiasmo dei bambini. Sono momenti che restano per sempre come la vittoria olimpica. E poi...».

E poi?

«Ho 57 anni. Ho vissuto tre scudetti, In media uno ogni 19 anni. Non me ne fate aspettare altri 19».