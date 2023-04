Percorrere Napoli e scoprirla colorata d’azzurro in attesa del terzo scudetto non è più una gioia riservata solo ai napoletani o ai tanti turisti che invadono costantemente la città. Fare una passeggiata a Posillipo, al Vomero o a Bagnoli per infilarsi in ogni vicolo e cercare i segni della festa per i campioni del calcio, da qualche giorno è possibile anche grazie al web. Succede, infatti, che l’auto di Google Street view, quella che ciclicamente percorre le strade di ogni città del mondo per consentire di visitare virtualmente tutti i luoghi della Terra, da qualche settimana sta percorrendo le strade di Napoli e, inevitabilmente, sta immagazzinando nel suo database anche le immagini della festa.

Il percorso nelle strade di Napoli non è ancora completato. È partito dalla zona occidentale, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo, sta attualmente discendendo verso Posillipo e Mergellina da un lato e risalendo verso il Vomero dall’altro, non ci sono ancora immagini attuali delle strade del centro storico, ad esempio, né dell’area Est. Però i percorsi già attualmente visibili bastano a regalare al mondo l’immagine della città che sta esplodendo di gioia.

I dettagli individuati dalla telecamera montata sull’auto del colosso telematico sono precisissimi, c’è ogni singolo striscione appeso ad ogni balcone della città. Particolarmente affascinante la sequenza ripresa in una strada non centrale di Bagnoli, via Caio Asinio Pollione, nella quale appare d’improvviso il volto di Diego Maradona che esulta con rabbia su un drappo ben steso sulla strada e circondato da bandiere e simboli del Napoli. Si tratta di una di quelle immagini che difficilmente entrano nel circuito delle foto e dei video sui social, in tv o sui giornali e che, invece, grazie a «Street View» riescono a proporsi con tutto il carico di entusiasmo che ci ha messo la famiglia di tifosi di Bagnoli.

Incredibile l’effetto del passaggio dell’auto sotto le strisce bianche e azzurre che passano da edificio a edificio: sollevando lo sguardo elettronico della telecamera si ottiene un’immagine inedita della ragnatela che si staglia sulla testa. Nel percorso compiuto dall’auto di Google c’è anche l’elegante palazzo di piazza Quattro Giornate, al civico 64, per il quale è stata comprata una bandiera da destinare ad ogni balcone in modo da restituire un effetto di festa ordinata.

Tra gli striscioni messi in particolare evidenza ci sono quello di un bar di via Acate che scrive a caratteri cubitali il suo ringraziamento «al Napoli campione d’Italia», quello che sovrasta l’area mercatale della Torretta che troneggia circondato dalle maglie di tutti i giocatori esposte come bandiere. Un particolare effetto di gioia sportiva viene restituito dal percorso lungo via Giustiniano dove, ad ogni paletto del marciapiede è legata una diversa bandiera del Napoli in modo da creare l’effetto di un corridoio trionfale che nel mondo virtuale fa grande effetto.

Il percorso dell’auto che «mappa» la città per consentirne la visibilità a tutto il mondo, è arrivato anche a viale Traiano dove c’è la ripresa che, attualmente, appare come la più simbolica (in attesa della copertura dell’intera città): passeggiando in quella strada grazie al web ci si imbatte in un’angolo dove sono sistemate le sagome di cartone di tutti i giocatori e anche dell’allenatore Spalletti, proprio a un passo dalla nuova stazione della metro in costruzione ma già «avveniristica». L’effetto è davvero mozzafiato.