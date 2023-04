Festa scudetto a Napoli, lo striscione dedicato a Pino Daniele

È diventato immediatamente virale uno striscione dedicato dai napoletani alla squadra di Luciano Spalletti che sogna lo scudetto numero 3 della sua storia. Uno striscione particolare, però, visto che non riporta in dote solo il numero e il tricolore, ma anche una dedica famosa con le parole di Pino Daniele, indimenticato artista di Napoli: «Mai nessuna è grande come te che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci a essere sempre come sei» il testo della famosissima "Dubbi non ho" di Daniele spuntata a via Giacinto Gigante oggi. Lo striscione-dedica ha fatto il giro del web, tra i tanti omaggi che la città sta dedicando alla squadra azzurra.