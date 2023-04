Scudetto al Napoli, per la festa due ipotesi: posticipo con la Salernitana o Maradona aperto

Il possibile posticipo di Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile, in concomitanza con Inter-Lazio, oppure l'apertura del Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di vedere la partita allo stadio e festeggiare lì.

Sono diverse le strade che si stanno esplorando a Napoli dove, dopo il successo in casa della Juventus di ieri, è al top della preparazione per la festa-scudetto.

Le danze sono state aperte da Luigi Musto, consigliere comunale a Napoli e presidente della commissione Lavoro e Politiche Giovanili, che ha chiesto di aprire il Maradona anche il 30 aprile, in caso della vittoria il giorno prima del Napoli sulla Salernitana: «L'accoglienza riservata agli azzurri a Capodichino - spiega Musto - dopo la splendida vittoria a Torino è solo il preludio alla grande festa che ci sarà. Ci auguriamo, da tifosi innanzitutto, forse già domenica prossima se il Napoli dovesse battere la Salernitana nella sfida di sabato 29 aprile. È per questo che stamane ho chiesto ufficialmente al sindaco Gaetano Manfredi di farsi portavoce delle tante richieste che mi stanno giungendo, dai giovani soprattutto. Sarebbe un bellissimo gesto verso la tifoseria aprire lo stadio Maradona domenica 30 aprile e permettere di vivere la partita del Meazza tra Inter e Lazio, che potrebbe consegnarcì indirettamente lo scudetto, tutti insieme. Una prima giornata di festa magari con la presenza dei calciatori che potrebbero gioire con il popolo napoletano fin da subito. La meraviglia a cui hanno assistito stanotte increduli, sta dando loro il metro di ciò che dovranno vivere, circondati dall'affetto della gente e questa potrebbe essere una buona prima occasione».

L'ipotesi è al vaglio del Comune di Napoli che però sta pensando anche, si apprende da fonti di Palazzo San Giacomo, di chiedere alla Lega calcio di posticipare Napoli-Salernitana al 30 aprile, giocandola nello stesso girono di Inter-Lazio e così dando il via ai possibili festeggiamenti nello stadio Maradona. Il tema è anche al centro di un dialogo tra il Napoli e il Comune di Napoli, con riunioni che dovrebbero esserci nei prossimi giorni per decidere la strada da percorrere.