Festa scudetto del Napoli: «Impossibile il posticipo del derby con la Salernitana»

Posticipare la partita Napoli-Salernitana dal 29 al 30 aprile, in concomitanza con Inter-Lazio, per «tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza» e prevenire «eventuali episodi incresciosi».

È la richiesta contenuta in una lettera che il consigliere comunale di Napoli, Gaetano Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile della città ha inviato tra gli altri al Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al questore, Alessandro Giuliano, e al sindaco, Gaetano Manfredi.

«In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea - si legge - e al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la due giorni prevista per gli incontri di calcio della 32esima giornata di Serie A, si chiede di valutare l'opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della Figc, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.30, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Lazio».

«A tal fine si chiede ai responsabili in indirizzo - prosegue la missiva - di prevedere il prolungamento dell'orario di servizio della Linea 1 della Metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale».

L'altra ipotesi, quella che prevede l'apertura del Maradona il 30 aprile per permettere ai tifosi di vedere la partita Inter-Lazio allo stadio e festeggiare lì, pare tramontata. Questa era la proposta avanzata da Luigi Musto, consigliere comunale a Napoli e presidente della commissione Lavoro e Politiche Giovanili.

Al momento, però, sembrerebbe essere impossibile un rinvio di Napoli-Salernitana. La Lega di Serie A è ferma sulla posizione del mantenimento della data del 29 aprile. E tra l'altro nessuna richiesta è stata infatti espressa dal Comune di Napoli alla Lega Serie A circa il posticipo della gara. Il sindaco Manfredi attualmente è impegnato a valutare tutte le proposte nell'ottica di garantire l'ordine pubblico.



Tra l'altro, si sottolinea da Palazzo San Giacomo, la decisione su un eventuale posticipo della partita spetterebbe alla Lega Serie A, che dovrebbe a sua volta valutare una richiesta presentata da uno dei due club interessati, richiesta che al momento non è sul tavolo. Discorso analogo per quanto riguarda l'altra ipotesi, quella della possibilità di allestire un maxischermo all'interno dello stadio Maradona per permettere ai tifosi napoletani di seguire la partita Inter-Lazio domenica alle 12.30; una proposta, spiegano dal Comune, poco praticabile.