Cortei imbandierati, petardi, abbracci, trombette, sciarpe, la festa a Napoli c’è stata comunque: lo scudetto stato rimandato è solo una maniera per allungare il tempo dei festeggiamenti. Napoli città dei paradossi, stavolta anche nel bene: nel giorno in cui il risultato sportivo avrebbe imposto un pizzico di tristezza, la città è rimasta comunque per strada a fare festa, ad applaudire i suoi campioni a cantare cori a base di gioia tricolore.



La strana domenica napoletana è stata lunga e gioiosa. Già di primo mattino le strade erano piene: migliaia di turisti, tantissimi napoletani, tutti inesorabilmente bardati d’azzurro. Le strade del centro travolte dalla ressa, il lungomare ricoperto di persone, le vie della città collinare invase.

Poco prima dell’ora del pranzo la città ha avuto un sussulto. I napoletani sono scappati a casa per la lunghissima diretta calcistica iniziata alle 12.30 con la partita di Milano, i turisti hanno percepito lo svuotamento delle strade e hanno preso d’assalto ristoranti e pizzerie. Tavoli esauriti dal lungomare al Centro Storico a Posillipo con attese che hanno superato l’ora e mezza per riuscire a trovare posto per il pranzo: nei locali tv sintonizzate sul calcio e attenzione spasmodica agli eventi.

Bancarelle con i gadget azzurri ad ogni angolo di strada. Nella sola giornata di ieri il giro d’affari su bandiere, sciarpe, maglie e trombette avrebbe (sottolineiamo avrebbe) superato il milione di euro: ovviamente il dato non ha assolutamente nulla di scientifico, ma è stato confermato da almeno tre bancarellari diversi che abbiamo intercettato in città (Antonio al Rettifilo, Giovanni all’incrocio di via dei Tribunali e Andrea a piazza Nazionale) i quali hanno fatto il conto di quanto avevano incassato con le loro attività fino alle 18 e hanno moltiplicato per il numero di bancarelle che, secondo loro c’è stato ieri a Napoli. Tutti hanno sostenuto di aver sfiorato i 300 euro di incassi nella domenica d’attesa dello scudetto e hanno spiegato che, tra città e provincia, c’erano almeno 4.000 bancarelle stracolme di mercanzia azzurra, sicché il conto è presto fatto, 1,2 milioni di euro che, al ribasso, sono stati ridotti a un milione tondo.

Un dettaglio da non sottovalutare riguarda il prossimo appuntamento con la vera festa scudetto che è stata solo rimandata. Spiegano i bancarellari che, sebbene le vendite di ieri siano irripetibili, anche per l’appuntamento di metà settimana ci sarà un nuovo assalto con incassi che raggiungeranno almeno il 50% rispetto a quelli già ottenuti. Insomma, quello del falso è un mercato che, nel giro di cinque giorni, riuscirà a produrre almeno un milione e mezzo di fatturato. Roba da grande azienda, roba che, purtroppo, a Napoli è gestita dalla malavita Spa.



All’inizio del derby folla, già prevista, al murale di Maradona ai Quartieri, al Lungomare e al Plebiscito. Ma in quel momento oltre ai luoghi iconici di Napoli si sono materializzati centinaia di piccoli gruppi all’esterno di bar e locali sparsi in ogni angolo della città: tv giganti piazzate nelle vetrine o su supporti di fortuna sui marciapiedi, gente raccolta a guardare in religioso silenzio.

Da Scampia a Posillipo, dal Vasto a Pianura, da Chiaiano a Miano, i raduni per condividere l’emozione della partita si sono moltiplicati. Modalità d’altri tempi: c’è chi è sceso di casa portandosi la sedia del salotto, chi ha portato la panchina che aveva sul balcone. Un modo di condividere la partita e la vita, una maniera per evitare di farsi prendere dallo sconforto alla fine del match quando, comunque, sono spuntate bottiglie di spumante e pasticcini per fare festa in onore della squadra che, tra qualche giorno, sarà comunque campione d’Italia.



Nel cuore della festa napoletana i più entusiasti sono stati i turisti provenienti dall’estero. Non sapevano che avrebbero trovato una città in festa, non hanno esitato ad adeguarsi alla celebrazione indossando anche loro maglie del Napoli e sventolando bandiere. Al corso Umberto due ragazzi francesi, al fischio finale hanno abbassato la bandiera azzurra e si sono abbracciati tristi, in quel momento sono stati letteralmente avvolti da un gruppo di ragazzini festanti: «No triste, no triste», ha detto il più vivace degli scugnizzi, facendo segno ai ragazzi di seguirli. Al gruppo s’è aggiunto anche un manipolo di giovani anglofoni, tutti si sono infilati verso i vicoli della Duchesca dove, d’improvviso, è esplosa una batteria di fuochi d’artificio. Gli stranieri si sono guardati attoniti: «Ma allora il Napoli ha vinto?». Lo scugnizzo vivace ha sorriso: «No, però vincerà...».

Non è mancata poi l’ondata orientale: con centinaia di coreani, cinesi e anche giapponesi, tutti immancabilmente d’azzurro vestiti (moltissimi con la maglia di Kim) e coinvolti nel clima d’euforia. Sulle strade, pedonalizzate per l’ordinanza predisposta in caso di successo tricolore, pochi minuti dopo il triplice fischio è cresciuta a dismisura la folla. Bandiere al vento e cori per il Napoli, esattamente come se lo scudetto fosse stato vinto. Nelle strade ancora percorribili sono comparse centinaia di auto imbandierate, ciclomotori con tre e anche quattro passeggeri a bordo con sciarpe e bandiere: festa doveva essere e festa è stata.

Anche in questo caso i più entusiasti sono stati i visitatori. Stralunati per l’entusiasmo che pensavano crollato e che invece cresceva di minuto in minuto, si sono accodati agli improvvisati cortei e hanno preso a cantare le canzoni dei tifosi «un giorno all’improvviso...»: il bimbo, mano a mano col papà, accento piemontese, ha chiesto perché quella gente faceva festa. Il papà, occhi increduli, gli ha risposto: «Ti avevo detto che Napoli è una città unica». L’emozione per quel dialogo origliato nel pomeriggio azzurro, fa salire ancora i brividi e la voglia di dire «Grazie» a quel papà.

Sebbene dopo il triplice fischio finale della partita sia iniziato un lento deflusso dalle zone più affollate, il dispositivo dei varchi presidiati da vigili, forze dell’ordine e protezione civile ha retto alla prova. Già alle 19, poi, molte transenne sono state rimosse e i filtri destinati all’interdizione di moto e auto alleggeriti.



Com’era prevedibile, il cuore pulsante percorso dalle fibrillazioni scatenate all’84esimo della partita dal gol del granata Dia è rimasto quello di piazza del Plebiscito: tutti incollati ai telefonini alla fine del match si è levato comunque un lungo e generoso applauso rivolto all’undici guidato da Luciano Spalletti. Generosità partenopea. Qualcuno ha riavvolto le bandiere, altri hanno continuato a suonare trombette e a intonare cori, due giovani fidanzatini si sono abbracciati concedendosi un’effusione sotto il palco dove stamattina verrà celebrata la giornata del Primo Maggio. «È stato un pesce d’aprile arrivato a fine mese», ironizza un distinto signore che la prende con filosofia; «Ci rifacciamo giovedì sera - ribatte Andrea, arrivato da Piano di Sorrento per partecipare alla grande festa - Giusto il tempo di lavare e asciugare la maglietta d’ordinanza che indosso, dedicata a Kvaratskhelia, e saremo pronti per la grande gioia».

Nel serpentone umano che sfila da via Toledo, via Chiaia e via Cesario Console mai visti tanti cani al guinzaglio dei padroni con i cappottini azzurri, tutti rigorosamente intestati al bomber Osimhen. E poi ancora cori: «Un giorno all’improvviso m’innamorai di te!», «O mamma mamma mamma sai perchè mi batte il corazon», «Sarò con teeee!».

Scorre anche tanta birra, in barba all’ordinanza che imponeva il divieto di somministrazione degli alcolici nella “zona rossa”. Ci si consola anche così, nel pomeriggio della grande occasione mancata. E siccome la pazienza non sempre coincide con lo stoicismo, e a volte rischia di finire, dopo il 90esimo uno degli argomenti più discussi tra il popolo azzurro presente in piazza diventa il calcolo aritmetico. Quello napoletano è un popolo paziente: ha sofferto invasioni, sopportato saccheggi e ingiustizie, ma sul pallone non si transige. E allora ecco cominciare a fare un po’ di conti con l’occhio alle partite di mercoledì delle squadre inseguitrici, classifica alla mano: «Se vince la Lazio, se pareggia la Juventus, e se noi a Udine pareggiamo...». Maledetta matematica. Alla fine ognuno dice la sua, con buona pace di Archimede.



A meno di un chilometro dal Plebiscito c’è il lungomare che pure ha visto arrivare per la partita una folla oceanica, anche perché tantissimi hanno approfittato per prenotare il tavolo di un bar, di un ristorante o di una pizzeria che offrivano anche il maxischermo con la diretta dal “Maradona”.

Chi alla luce del risultato finale di Napoli-Salernitana non si è spostato dal triangolo compreso tra piazza Vittoria, via Partenope e Borgo Marinari ha deciso di trasferirsi al Plebiscito. Tante le famiglie con bambini, ancora una volta moltissimi gli stranieri. E così i dehors sono rimasti pieni, e affollatissimi fino a tarda sera.

Se quella di ieri è stata una prova generale anche sotto la delicatissima lente dell’ordine pubblico, allora va detto che il piano stilato dalla Prefettura ha ben retto. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo, nessun ferito, situazione decisamente sotto controllo grazie all’impiego straordinario di poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia municipale. Anche l’Asl Napoli 1 ha garantito una piena copertura in tutte le aree della città prese d’assalto. E questa è stata un’altra buona notizia che lascia ben sperare per il prossimo appuntamento di giovedì.



Folla alle stazioni di Circum e Metro sia nelle ore mattutine, prima della gara, che nel pomeriggio quando il pareggio con la Salernitana ha convinto tanti a rientrare a casa prima del previsto.

Affollata anche la stazione centrale delle ferrovie subito dopo la chiusura del match. In tanti, venuti da altre città, hanno cercato la via di casa in anticipo rispetto al previsto. Forti disagi si sono registrati per i treni della linea 2 a causa di un disservizio sulla tratta Napoli-Villa Literno che ha prodotto pesanti ritardi costringendo gli utenti a lunghe attese.