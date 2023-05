“Scusate il ritardo”, il treno-scudetto della Circum che fa autoronia sui disagi e le lunghe attese

“Scusate il ritardo”: così è stato battezzato il treno speciale della Circumvesuviana, per celebrare lo scudetto del Napoli con il titolo del film di Troisi, ma anche come forma di autoironia, un modo originale per chiedere scusa a pendolari e turisti costretti a lunghe attese nelle stazioni.

«Anche la vesuviana, come lo scudetto, registra un ritardo di 33 anni o giù di lì - si legge in un comunicato Eav - il ritardo della gara per i nuovi treni e per la nuova infrastruttura. Un ritardo strutturale che determina spesso poi i ritardi quotidiani nel servizio. Ma ora ci siamo, ancora un po’ di pazienza ed arriverà anche lo scudetto (ma ci basta anche solo la promozione in serie A) per la vesuviana! I treni di oggi hanno anche 60 anni. Dopo trent’anni dovrebbero andare in pensione. È un po’ come se il Napoli avesse continuato a giocare con Maradona e Careca sino ad oggi! Intanto i nostri treni, pur con gli acciacchi, giocano ancora!»





Il treno è partito da Napoli alle 17.50 per Torre del Greco ed è passato anche per San Giorgio a Cremano, la città di Massimo Troisi.