Scudetto Napoli 2023, quando i festeggiamenti? Le ultime notizie in diretta

Una spinta forte e unitaria, che vede insieme le forze dell'ordine, il Comune di Napoli e il club azzurro per spostare Napoli-Salernitana da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile, per celebrare nella stessa giornata la possibile festa scudetto della città. È questo che emerge dal tavolo che si è tenuto martedì alla prefettura di Napoli, dopo un weekend che ha accorciato moltissimo la corsa del Napoli verso la certezza aritmetica dello scudetto: la vittoria in casa della Juventus e il ko della Lazio contro il Torino ha infatti reso possibile la chiusura del campionato già nel prossimo weekend se il Napoli batterà la Salernitana e la Lazio non riuscirà a vincere a San Siro con l'Inter. Un doppio risultato possibile che porta a una doppia festa con il calendario attuale, visto che Osimhen e compagni giocheranno sabato alle 15 e la Lazio domenica alle 12.30.