Tutto da rifare sotto il profilo dell’ordine pubblico con la consapevolezza che però tutto sarà meno complicato. «Perché - ragiona l’assessore Antonio De Iesu ex questore ed ex vicecapo della Polizia - non avremo la partita a Napoli, non ci saranno migliaia di turisti per le strade e non ci sarà nemmeno il Comicon». Moltissimo è proiettato a giovedì quando gli azzurri avranno il secondo match point scudetto. Fallito quello di ieri contro la Salernitana, il Napoli vince lo scudetto matematicamente se giovedì dovesse vincere a Udine - la partita è programmata per le 20,45 ma potrebbe essere anticipata alle 18,30 sono voci che rimbalzano da Roma - al netto dei risultati che conseguiranno sul campo la Lazio e la Juventus mercoledì. Se non facessero bottino pieno il Napoli potrebbe vincere il tricolore in albergo a Udine. E anche di questo margine di incertezza si parlerà domani in Prefettura nel corso di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Giornata lunga quella di ieri con il Prefetto Claudio Palomba che ha presieduto il Ccs - acronimo che sta per Centro di coordinamento dei soccorsi - da dove sono state seguite passo dopo passo le evoluzioni della festa che era comunque già partita dalla mattinata. Con centinaia di esponenti delle forze dell’ordine in strada: i 90 varchi hanno retto, non si sono viste auto e moto nel cuore della città, e sono stati tolti alle 19 «per cessata necessità» sostanzialmente hanno controllato fino a quell’ora il deflusso delle persone che è sempre un momento delicato. Mentre l’orario prolungato della metropolitana fino a notte è stato mantenuto perché comunque c’erano in strada centinaia di migliaia di napoletani e turisti.

Il piano ha retto non ci sono state particolari problematiche e la città alle 19 - complice la delusione dei tifosi - era libera da ingorghi. Il tema ora è come affrontare i nuovi festeggiamenti. L’orientamento è quello di riproporre lo stesso piano: vale a dire 90 varchi a presidio degli ingressi in città che devono impedire l’accesso di auto e moto verso il centro, via Toledo, piazza Plebiscito e il Lungomare. E la tutela dei monumenti con gli uomini e le donne dell’Esercito. Il nodo da sciogliere è se tenere in piedi il dispositivo anche mercoledì o solo giovedì.

L’orientamento - a oggi - è puntare di più su giovedì perché si presume - questo il ragionamento - che la famosa esplosione di gioia ci sarà nel giorno in cui il Napoli giocherà e solo in caso di vittoria. Valutazione approfondite saranno fatte domani in Prefettura sull’argomento. Certo è che bisogna preparare - in ogni caso - un nuovo dispositivo perché lo scenario è cambiato. Quelli che si ritiene siano punti di forza per rimodulare il piano rispetto a ieri sono diversi. A iniziare dalla partita che si gioca a Udine e da una città priva di molti turisti arrivati a Napoli per il lungo ponte del Primo maggio. Il punto critico è invece l’aeroporto e andiamo di nuovo a giovedì. Come è accaduto dopo la vittoriosa gara degli azzurri a Torino contro la Juve, a Capodichino ad accogliere la squadra c’erano decine di migliaia di persone. Inizia a circolare l’idea - secondo quanto apprende Il Mattino - di chiudere viale Maddalena porta di accesso allo scalo aeroportuale. Dalla quale potrebbero passare solo coloro in possesso del biglietto, cioè che sono in partenza.





Sono tante le cose da valutare domani in sede di Comitato, se la gara con l’Udinese, per esempio, sarebbe anticipata alle 18,30 il Piano sicurezza inevitabilmente ne risentirà e servirebbe l’ennesima rimodulazione. E l’esigenza di blindare l’aeroporto si amplierebbe ancora di più in quanto con il Napoli che arriverebbe a Capodichino non più dopo alle 2 del mattino ma intorno alla mezzanotte è presumibile che allo scalo arriverebbe un numero maggiore di tifosi. E contestualmente si allungherebbero gli orari degli eventuali festeggiamenti perché inizierebbero ben prima. La notte - in caso di conquista dello scudetto - sarà la più lunga degli ultimi 33 anni. Malgrado non si tratti di un giorno prefestivo e la mattina del venerdì i napoletani dovranno andare a lavorare e i ragazzi a scuola.