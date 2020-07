Il ministro Azzolina a Napoli per l'avvio dell'anno scolastico

«È con grande piacere che ricevo dalla Ministra Azzolina l'immediata disponibilità ad accettare il mio invito per essere a Napoli per l'avvio del prossimo anno scolastico». È quanto rende noto l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, che prosegue «sarò felice di mostrare alla Ministra Azzolina le nostre belle realtà scolastiche, che presentano tante peculiarità, non nascondono le difficoltà e la complessità della metropoli, ma sono anche essenziale presidio dello Stato e dei valori costituzionali, come la Azzolina ha voluto sottolineare nel suo bel messaggio che ho appena ricevuto».

LEGGI ANCHE Scuola, il ministro Azzolina a Scampia dopo la bufera: «Ha accettato l'invito»



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come reso noto nei giorni scorsi la ministra sarà prima accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico a. «Stiamo lavorando per riaprire, le scuole, in sicurezza e in presenza. Non ci fermeremo dal rivendicare risorse e impegno di tutti per difendere la scuola pubblica a Napoli. Accolgo gli auguri del Ministro Azzolina come un ulteriore sprone, per tutta la nostra meravigliosa comunità educante,» così conclude Palmieri.