Napoli, scuola: boom contagi Covid refezione a rischio, «Manca il personale»

Il Comune di Napoli è pronto a erogare la refezione scolastica, le scuole no. Numerosi gli istituti cittadini che proseguiranno la didattica con gli orari a tempo ridotto, in alcuni casi per questa settimana ma tanti almeno fino a fine mese. Il problema sono i numerosi contagi tra il personale scolastico, in particolare degli Ata che hanno il compito di sorvegliare i bimbi dell’infanzia e gli alunni della primaria, in gran parte positivi al

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati