Scuola, l'allarme di Borrelli: «L'ex istituto De Luca nel degrado»

Versa in un pericoloso stato di degrado e di abbandono l'ex istituto scolastico De Luca di Soccavo. Come mostrato da alcune immagini, inviate da un gruppo di cittadini al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che le ha rese pubbliche, la scuola, che si trova in via Marco Aurelio, è ricoperta da sporcizia accumulata nel corso degli anni e soprattutto le strutture di sostegno sembrano essere pericolanti e poco stabili.





«Abbiamo richiesto - spiega Borrelli - una verifica sulla stabilità dell'edificio ad opera dei vigili del fuoco e chiediamo che siano eseguiti dei lavori di messa in sicurezza affinché i cittadini di Soccavo non corrano pericoli. È indecente che strutture pubbliche siano abbandonate e lasciate a marcire diventando così anche un pericolo per cittadini del territorio, le strutture andrebbero messe in sicurezza e recuperate per creare nuovi spazi per attività sociali». Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA