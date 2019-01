Lunedì 7 Gennaio 2019, 13:23

Salta il rientro a scuola nel plesso Scotta in via Bellini a Caivano. Un guasto alla rete elettrica e il mancato funzionamento dei termosifoni hanno messo in apprensione i genitori dei circa duecento alunni tra materna e media che frequentano l'istituto Scotta, succursale della Don Milani, sede centrale. Piovono le proteste delle mamme, che hanno appreso la notizia praticamente all'entrata della scuola. «Dopo due settimane di vacanza si accorgono solo ora del problema?», replicano davanti ai cancelli affollatissimi davanti al cortile d'ingresso. Alcuni genitori sono stati costretti a lasciare i bambini a scuola, malgrado gli inconvenienti tecnici, il freddo in primo luogo, non avendo ricevuto prima alcun avviso e di conseguenza, non essendo riusciti ad organizzare un altro giorno a casa per i loro piccoli. Dalla scuola informano che domani le lezioni riprenderanno regolarmente, grazie all'intervento dei tecnici.