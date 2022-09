Scuola a Casavatore, ripresa delle lezioni con i doppi turni

Manca ormai pochissimo al suono della campanella e a Casavatore già si scatenano le polemiche. Lunedì partirà il nuovo anno scolastico, ma la situazione sembra non essere cambiata rispetto a quello precedente. Lo scorso febbraio fu disposta la chiusura dell’istituto Benedetto Croce, mediante un’ordinanza urgente firmata dal sindaco. Gli studenti della Nicola Romeo, nonostante siano passati diversi mesi, saranno nuovamente costretti ai doppi turni. I genitori sono sul piede di guerra: «Non è possibile più tollerare questa situazione, soprattutto con l’arrivo dell’inverno. Inizieremo il nuovo anno scolastico con gli stessi problemi di quello vecchio. Tutto questo crea danni a noi genitori che lavoriamo, ma anche ai bambini che sono costretti a sacrificare attività sportive, catechismo e doposcuola. Basta, vogliamo la soluzione».

La fascia tricolore Luigi Maglione ha precisato l’impegno di tutta l’amministrazione: «L’edilizia scolastica è critica. Le difficoltà e i disagi della Benedetto Croce prima e della Romeo oggi, ci sono perché abbiamo messo al primo posto l’incolumità dei ragazzi, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Stiamo tentando di dare ai nostri alunni e per i prossimi 50 anni edifici scolastici all’avanguardia. Quest’amministrazione sta lavorando per ridurre i disagi del turno pomeridiano per le classi della primaria valutando la possibilità, previo parere tecnico, di allestire anche altre aule all’interno dell’istituto della Romeo. Certamente riconosciamo le diverse difficoltà in primis della platea scolastica e dei genitori a cui va la nostra comprensione e gratitudine».

Dalla casa comunale è stato lanciato un appello: «Ci auguriamo la collaborazione delle famiglie e di chi ricopre un ruolo istituzionale, perché alimentare proteste e divisione non è un metodo per risolvere i problemi. Siamo una comunità dove le emergenze della collettività vanno affrontate con spirito di solidarietà e collaborazione».