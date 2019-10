«Scuola a pezzi, turni disagevoli» a Napoli monta la rabbia dei genitori

«Il piano superiore della scuola cade a pezzi ed i nostri figli sono costretti a fare i turni pomeridiani tra mille impedimenti e difficoltà». Questa la denuncia di alcuni genitori dell’istituto comprensivo Novaro – Cavour di via Nicolardi. Un edificio in cui le piogge del mese scorso non hanno risparmiato solai e controsoffittature, ancora sgretolati dall’acqua. I lavori – così come alla vicina scuola Salvemini – sarebbero dovuti essere rapidi ma procedono ancora a rilento, costringendo i ragazzi delle scuole medie a dover affrontare stressanti turni pomeridiani.

«I nostri figli – lamentano le mamme – non riescono più a studiare ed a partecipare ad attività extrascolastiche. Questo comporta diversi problemi anche per chi come noi lavora e non riesce più a gestire gli orari. Oltretutto quelle che dovevano essere lezioni diurne stanno diventando veri e propri corsi serali. Così non possiamo andare avanti e vogliamo risposte certe dalla Municipalità che deve far ripartire i lavori al più presto».



A queste dichiarazioni però, risponde il presidente della III Municipalità Ivo Poggiani che parla di opera in corso e sotto controllo. «Sappiamo dei disagi di questa scuola ma stiamo operando con una ditta scrupolosa ed attenta. I lavori vanno avanti contemporaneamente in due scuole: nella Cavour e nella Salvemini. Questo ha portato gli operai ad essere poco più lenti ma contiamo di aprire 4/5 classi già alla metà di Novembre. I genitori dei ragazzi possono stare tranquilli perché siamo i primi a volere la sicurezza degli studenti di questo istituto che stiamo monitorando giorno per giorno, grazie anche all’aiuto del preside che lo gestisce».

