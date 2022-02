Scuola, il segretario della Cgil Landini incontrerà gli studenti del Liceo Marie Curie

Al via la settimana di mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil, con assemblee ed iniziative nei luoghi di lavoro e nelle scuole, per aprire un confronto sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, dopo le morti di due giovani studenti in Friuli e nelle Marche.

Venerdì 25 febbraio, alle 9.30, gli studenti e le studentesse dell'I.T.I. «Marie Curie» di Napoli incontreranno il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un'assemblea dal tema «Scuola/Lavoro: la dignità della vita», che si svolgerà all'interno dell'aula magna dell'istituto. Intervengono la dirigente scolastica, Gabriella Russo e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e le testimonianze degli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.