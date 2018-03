Napoli, scuola chiusa per infiltrazioni: oltre cento bambini a casa e seggi elettorali a rischio

Venerdì 2 Marzo 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 10:06

Una scuola chiusa ed altre due a rischio per problemi legati alla sicurezza delle strutture. Questo accade a Napoli e più precisamente nell'area dell'VIII Municipalità dove lo scorso venerdì è stata chiusa per inagibilità la scuola elementare al plesso Guantai che ospita oltre cento bambini.Il problema maggiore è legato alle infiltrazioni d'acqua che hanno causato il rigonfiamento dell'intonaco e la sua conseguente caduta al suolo. Ben cinque aule su otto sono state interessate da questo disagio. Ma non solo. Altre problematiche sono legate al guasto dell'impianto elettrico che ha costretto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile a rendere inaccessibile l'istituto. Il problema però, in prossimità delle elezioni, è legato anche alla “perdita” di due seggi elettorali che attualmente risultano inagibili ed insicuri per i cittadini.In zona comunque, ci sarebbero anche altri due plessi ad essere a rischio chiusura, come quelli Musto e Nazareth. Proprio qui la pioggia e le intemperie hanno causato gravi problemi d'infiltrazione, rendendo inagibili tre aule ed altrettanti bagni. Anche in questo caso ad essere a rischio, sarebbero complessivamente tre seggi elettorali.«Queste sono le conseguenze» dichiara il consigliere Salvatore Passaro, «della mancanza di fondi utili alla ristrutturazione delle nostre scuole. La nostra municipalità non ha avuto attenzione e denaro per la manutenzione ordinaria ed ora ci troviamo in grave emergenza. Questo non sarebbe accaduto se fosse stato portato a termine il progetto dell'istituto Rotondella. Sicuramente fuori uso ci sono 2 seggi elettorali, ma se andiamo avanti di questo passo bisognerà chiuderne almeno altri 3, come nel caso della Musto. Chiediamo quindi, che il comune intervenga immediatamente per ripristinare la sicurezza e lasciare che i nostri bambini restino su questo territorio. In caso contrario decine di famiglie dovrebbero andare altrove e sarebbe un vero problema per la cittadinanza».