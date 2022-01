Rischi statici, scuola chiusa a Torre Annunziata e alunni in Dad

Verifiche statiche, scuola chiusa per almeno sette giorni. È quanto stabilito a Torre Annunziata dai responsabili dell'ufficio comunale Gestione del territorio in riferimento ai possibili rischi presenti nella sede di via Gambardella dell'istituto comprensivo Alfieri. Come si legge in una nota firmata dal dirigente comunale Gino Di Donna e inviata al dirigente scolastico Anna Maria Papa e al sindaco Vincenzo Ascione, «facendo seguito a segnalazioni allarmistiche pervenute da parte di alcuni genitori degli alunni della scuola, preoccupati per la staticità della struttura, scaturite da alcuni sopralluoghi effettuati da parte dell'ufficio nei quali sono state evidenziate alcune criticità, si ritiene necessario eseguire nell'immediato il monitoraggio e la saggiatura delle strutture, al fine di avere maggiore contezza sulla utilizzabilità, dal punto di vista statico, del plesso scolastico».

Per questo motivo è stata decisa l'interdizione momentanea della scuola «per un periodo di circa 7-10 giorni - spiegano dal Comune - e comunque fino all'esecuzione delle prove di monitoraggio e saggiatura». Per questo motivo da oggi e fino a nuova comunicazione tutte le classi della sede di via Gambardella del comprensivo Alfieri sono state invitate a seguire le lezioni in modalità di didattica digitale integrata (Dad).