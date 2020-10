Contagio tra gli studenti, chiusa scuola media a Melito

Tre giorni di chiusura, a Melito, per la scuola media Marino Guarano, dopo un contagio da Coronavirus riscontrato tra gli studenti. La decisione della dirigente scolastica è stata comunicata all’Asl Napoli 2 nord, competente per territorio. Le lezioni verranno bloccate il 14, 15 e 16 ottobre, nel plesso di via delle Magnolie, per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti, secondo il protocollo sanitario previsto.

Nei giorni scorsi quattro classi del liceo linguistico Immanuele Kant, nella stessa cittadina, erano state messe in quarantena per alcuni contagi tra gli alunni, che avevano partecipato ad una festa di compleanno. Per circa cento liceali e dieci insegnanti sono state attivate le procedure che regolano la didattica a distanza, prevista in questi casi.

