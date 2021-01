Scuola, scelta tra Dad e presenza da parte dei genitori: studio legale napoletano ricorre al Tar

Lo studio legale Di Monda & Partners ha impugnato l’ordinanza n. 3 del 22/01/2021 al fine di poter permettere ai genitori di scegliere fra la didattica in presenza e la didattica a distanza.

«Il rientro a scuola è una grossa preoccupazione per i genitori, visto anche il parere dell’Unità di Crisi Campana allegata all’ordinanza n. 2 del 16/01/2021 - fa sapere una nota dello studio -. La ripresa della didattica in presenza è un’importante passo avanti, ma visto il rischio concreto e palese del contagio da COVID-19 ci sarebbe, per il principio di precauzione, la necessità di poter permettere ai genitori di scegliere le due modalità. Così che, se un genitore ha paura per il contagio, oppure ci sono in famiglia persone a rischio per le conseguenze di un eventuale contagio, deve avere la possibilità di poter scegliere tra la didattica a distanza e la didattica in presenza».

