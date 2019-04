Napoli, lavori urgenti alla De Amicis: chiude l'asilo, elementare part time

Mercoledì 10 Aprile 2019, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di vacanza domani 11 aprile per i bimbetti della De Amicis. Il terzo circolo didattico nel cuore di Chiaia chiude le porte dell’asilo per lavori urgenti all’impianto idraulico. Orario ridotto, invece, per chi frequenta le elementari e il tempo pieno. Niente mense e poche ore in classe con relativi disagi per i genitori. La scuola, infatti, resterà chiusa dal prossimo 18 aprile per dieci giorni e molti genitori avrebbero auspicato che i lavori fossero eseguiti durante le vacanze. La comunicazione è stata pubblicata sul sito dalla dirigente Adelia Pelosi e ha colto di sorpresa genitori, alunni e docenti.