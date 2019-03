Scuola europea sommelier, congresso internazionale a Napoli

Il primo congresso internazionale della Scuola europea sommelier (Ses) si terrà da domani a domenica 31 marzo, nell'hotel Palazzo Esedra della Mostra d'Oltremare, a Napoli. Con la partecipazione delle delegazioni di Germania, Spagna, Bulgaria, Cina e Regno Unito, la 'tre giornì, informa una nota, «ha un programma di attività dedicato ai soci della Ses e agli amanti del vino, tra visite in cantina ed escursioni, banchi di assaggio e workshop condotti da tecnici e personalità del settore». La direzione organizzativa è di Marcella De Giacomo. Nel comitato scientifico Sergio Acampora, Graziano Barbato, Francesca Castellano, Stefano Continisio, Edoardo Cosentino, Costantino d'Aulisio Garigliota e Antonio De Simone. Inaugurazione domani, alle 18, con la relazione di Francesco Continisio, presidente di Ses Italia. Seguirà una tavola rotonda sul futuro della Scuola europea sommelier nel mondo, con gli interventi dei presidenti Umberto Galli Zugaro, Julio Cayuela Tormo, Maurizio Ferreri e Jihong Yin, rispettivamente in rappresentanza di Germania, Spagna, Bulgaria e Cina. Alle 19:30 il via ai banchi di assaggio dei consorzi di tutela vini d'Irpinia, Sannio dop, vini Salerno, Campi Flegrei - Ischia - Capri e Asprinio d'Aversa - Galluccio - Falerno del Massico. Sabato 30 marzo, alle 18, dibattito sulla vitivinicoltura, moderato da Raffaele Pagano, produttore dell'azienda agricola Joaquin, con gli interventi degli enologi Antonio Di Gruttola e Arturo Erbaggio e di Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica.

Giovedì 28 Marzo 2019, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA